Моя машина не заводится в мороз. Что делать?

Чем ближе зима, тем чаще водители начнут сталкиваться с одной из главных напастей холодов: из-за морозов не заводится автомобиль. Ivbg.ru рассказывает, что же делать, если из-за непогоды мотор вашей машины отказывается работать.

У меня не заводится машина. Почему?

Причин может быть множество. Не существует абсолютно одинаковых ситуаций. Случается, что сложности с зимним запуском в определенном транспорте вызваны не одной причиной, а сразу несколькими. Но чаще всего автомобиль не заводится в мороз из-за разрядившегося аккумулятора. Если вы слышите, как стартер лениво крутит двигатель и с каждой попыткой все хуже и хуже, значит, аккумулятор умер. Что же делать, если никак не получается завести авто? Есть несколько способов реанимировать ваше транспортное средство и аккумулятор в частности. Самый традиционный — попросить у кого-нибудь «прикурить»: присоединить специальными проводами свой аккумулятор к аккумулятору другой машины, уже заведенной. Вы можете обратиться за помощью к друзьям, знакомым или воспользоваться услугами онлайн-порталов, где водители предлагают друг-другу взаимовыручку. Как правильно «прикуривать»? Все достаточно просто. Для начала водитель автомобиля-донора должен заглушить транспортное средство. Возьмите два провода с прищепками, красный и черный. Красный присоедините к «плюсу» разряженного аккумулятора, а потом к «плюсу» работающей батареи. Черный кабель подключаем к минусовой клемме заряженного аккумулятора, а второй край присоединяем к какой-нибудь металлической части мотора вашего автомобиля. Теперь попросите водителя второй машины запустить мотор и затем заводите собственный автомобиль. Если мотор заработал, то все кабели нужно снять в обратной последовательности. Прикурили, но машина все равно не заводится. В чем дело? Если после двух-трех так и не получилось завести машину, проблему надо искать где-то еще. Если у вас дизельный автомобиль, вероятно, топливо оказалось некачественным и замерзло. В этом случае вы можете лишь отбуксировать машину в теплый гараж и ждать. Среди других возможных причин «смерти» вашего автомобиля — проблемы со свечами, катушками зажигания, фильтрами. Если вы не можете сами установить причину неполадки, то лучше обратиться за помощью к профессионалу. Если времени у вас в обрез, то всегда можно вызвать такси и отправиться по своим делам.

Я не хочу просить кого-либо о помощи. Есть ли способ реанимировать свою машину самостоятельно?

Если вы не хотите «прикуривать», то можете купить портативное пускозарядное устройство — это такая коробка с проводами, которая может служить, как чужой аккумулятор. Если у вас есть стационарное зарядное устройство, можно отнести аккумулятор домой и зарядить его. Но учтите, что на это вы потратите много времени. Есть ли какие-либо профилактические меры?

Чтобы обезопасить себя от проблем с запуском мотора зимой, нужно следить за техническим состоянием автомобиля, заливать масло с низкой вязкостью и заправляться на проверенных заправках.