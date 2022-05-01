Города Ленобласти во время Великой Отечественной Войны. Выборг

В 2022 году 9 мая исполнится 77 лет со дня победы в Великой Отечественной войне. Во время нее на территории Ленинградской области велись ожесточенные бои. Редакция ivbg.ru продолжает серию материалов об истории и фотографиях городов 47-го региона времен ВОВ и публикует ее третью часть про Выборг.

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После боёв по освобождению Выборга. Сидят: Литвинов, Люченко К., Крюков В., Татаринцев М.; стоят: Генрицы Г.Е., Асотиани, Тесля.

Период создания: 1944 г.

Материал, техника: Фотобумага глянцевая, печать черно-белая

Размер: 5,5 х 8,0 см.

Место создания: СССР

Местонахождение: Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение культуры «Государственный мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда»

Выборг. Руины нового Кафедрального собора и парк Эспланада. 1942-1944 гг.

Период создания: 1942-1944 гг.

Материал, техника: фотобумага, фотопечать черно-белая

Размер: 8,8x 8,8

Место создания: Финляндия, г. Выборг

На лицевой стороне: вид на руины нового Кафедрального собора с южной стороны. На первом плане — группа мужчин с лопатами в руках рядом с траншеей, слева и справа — деревья. В 1942-1944 гг. юго-восточнее руин собора, в парке Эспланада, проводились захоронения солдат Финской армии. На оборотной стороне: надпись карандашом «67».

Местонахождение: Государственное бюджетное учреждение культуры Ленинградской области «Выборгский объединенный музей-заповедник»

Выборг. Финский солдат на пристани в парке Монрепо. 12.04.1943 г.

Период создания: 1943 г.

Материал, техника: фотобумага, фотопечать черно-белая

Размер: 6x 4,3

Место создания: Финляндия, г. Выборг

На лицевой стороне: солдат в форме Финской армии стоит на фоне деревянной скамейки на пристани парка Монрепо. На заднем плане — на скамейке сидит женщина, одетая в пальто; видна панорама на восточную часть парка с китайским арочным мостиком. На оборотной стороне: надписи черными чернилами «Viipuri. / Monrepos. / Pääsiäisenä./ 1943./ E.K-» [Выборг. Монрепо. На Пасху. 1943 г. Е.К-.], а также оттиск логотипа производителя фотобумаги «Leonar», принадлежавшей немецкой фирме «Leonar-Werke Arndt & Löwengard».

Местонахождение: Государственное бюджетное учреждение культуры Ленинградской области «Выборгский объединенный музей-заповедник»

Мощанский И.Б. Штурм «Карельского вала». Выборгско-Петрозаводская стратегическая наступательная операция 10 июня — 9 августа 1944 года. — М.: Военная летопись, 2005. — 64 с

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Выборг . Советские воины на улицах города . 1944

Открытка. Punasenlähteen apteekitalo (Выборг. Аптека на площади Красного Колодца)

Период создания: 1941-1942 гг

Материал, техника: бумага, типографский экземпляр

Размер: 7x 9,7

Место создания: Финляндия

Черно-белое фотоизображение. Здание аптеки изображено со стороны современного Суворовского проспекта, справа — руины здания, фрагмент металлической ограды.

Местонахождение: Государственное бюджетное учреждение культуры Ленинградской области «Выборгский объединенный музей-заповедник»

Выборг, пос.Гвардейский. Перед маршем 1944 г.

Период создания: 1944 г.

Материал, техника: фотопечать черно-белая, фотобумага

Размер: 11,5x 8,5

Место создания: Ленинградская обл., г. Выборг

На фоне деревьев на первом плане слева мужчина в военной форме читает текст по бумаге; на втором плане — в четыре ряда группа солдатов. На оборотной стороне надпись синими чернилами. Надписи: Надпись «8/. Выборг п.Гвардейский. Перед маршем знакомит командир орудия 1-го орудия д-на Иванов (неразборчиво) 1944 г.».

Местонахождение: Государственное бюджетное учреждение культуры Ленинградской области «Выборгский объединенный музей-заповедник»

Танки перед наступлением для освобождения Выборга.

Период создания: 06.1944

Местонахождение: Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Государственный центральный музей современной истории России»

В освобожденном г. Выборге. Бойцы салютуют в честь освобождения города.

Период создания: 20.06.1944

Местонахождение: Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Государственный центральный музей современной истории России»

Выборг в ВОВ

Летом 1941 года Выборг был оккупирован.

29 августа 1941 года под натиском наступающего 4-го армейского корпуса Финляндии части РККА оставили город, отступив к Ленинграду, заминировав большое число зданий радиофугасами «БЕМИ». Однако взорваться из них успели лишь единицы, большая же часть была разминирована финскими сапёрами. В город начало возвращаться финское население и восстанавливать городское хозяйство. В частности, было завершено строительство здания страховой компании «Карьяла», начатое до войны.

За три года оккупации противник создал на Карельском перешейке три мощные линии обороны.

Всю систему обороны фашисты называли «Карельским валом» и вместе с финскими реакционерами рассчитывали на его неприступность.

К началу лета 1944 года «вал» обороняли 9 пехотных дивизий. В ходе боев противник перебросил сюда еще несколько дивизий с других участков фронта.

Артиллерийское наступление началось 9 июня 1944 года.

Внезапный огневой налет причинил застигнутому врасплох противнику огромные потери в живой силе и технике. После этого огонь был перенесен на вражеские фортификационные сооружения. К исходу дня у противника было выведено из строя подавляющее большинство опорных пунктов.

Утром 10 июня снова заговорила советская артиллерия, добившая остатки взломанной накануне системы укреплений. В то же время не менее сильные удары наносила авиация.

Артиллерийская подготовка была завершена мощным пятиминутным налетом всех огневых средств на первую траншею. Затем по сигналу командования артиллерия перенесла огонь на тылы противника, а пехота стремительно бросилась в атаку.

В первые часы наступления гвардейский корпус, прорвав первую полосу обороны противника в районе Старого Белоострова, продвинулся с боями на 12 километров.

На четвертый день наступления советские войска прорвали и вторую линию обороны фашистов, а 20 июня штурмом взяли Выборг.

Одиннадцатидневная Выборгская операция была одной из замечательных побед советского оружия в Великой Отечественной войне.

Вторая мировая война принесла городу огромный ущерб: были разрушены и сожжены промышленные предприятия, более 500 жилых домов, культурно-просветительные и лечебные учреждения, выведены из строя предприятия городского хозяйства, причинены огромные повреждения железнодорожному узлу.

Памятники ВОВ в Выборге

ул. Ардышева, напротив д. 3, памятный знак Ардашеву Л. А., Герою Советского Союза

пл. имени Выборгских полков, памятный знак Выборгским полкам

пл. имени Выборгских полков, стела «Город Воинской Славы»

ст. Лазаревка, мемориал советского воина Лазарева В. П.

ул. Победы, д. 1, легкий командирский танк Т-26

Воинские захоронения:

4-й км шоссе Выборг-Санкт-Петербург, братская могила № 33

Южное кладбище, братское кладбище № 36

ул. Дальняя, вблизи д. 50, братская могила № 69

ул. Раппатила, возле д. 76, братская могила № 71

шоссе Скандинавия, возле д. 8, братская могила № 72

Кангас, кладбище, могила Додогорского П. В., Героя Советского Союза

ст. Таммисуо, 1 км северо-восточнее,воинское захоронение

Мемориальные доски:

пр. Ленина, д. 8-а, в честь Николаева В. Р. Героя Советского Союза

ул. Сухова, д. 5-а, в честь Сухова В. С., Героя Советского Союза

ш. Смирновское, в честь танкистов — Героев Советского Союза

ул. Шестакова, д. 28, в честь Шестакова К. К., Героя Советского Союза

ул. Симоняка, д. 4, в честь Симоняка Н. П., Героя Советского Союза

ул. Васильева, д. 11, в честь Васильева М. Я., Героя Советского Союза

пер. Васильева, в честь Васильева П. О., Героя Советского Союза

ул. Данилова, напротив д. 15, в честь Данилова П. Ф., Героя Советского Союза.