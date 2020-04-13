Петербургские ученые показали, как коронавирус распространяется в людных местах

Петербургские ученые из ИТМО показали, как распространяется коронавирус в местах большого скопления людей, если ничего не предпринимать для профилактики.

На видео отображены два условных вокзала. Сверху люди перемещаются без социальной разметки, а в нижней части экрана им поставили указатели. В итоге примерно за час в первом случае было заражено в два раза больше людей, чем во втором. Далее рост станет интенсивнее — в 4, 8, а то и в 16 раз.

Ранее ivbg.ru писал, что в Ленобласти небольшие населенные пункты и жилые дома, где был подтвержден коронавирус, поместят на карантин. Граждане, в свою очередь, будут получать соответствующее постановление от Роспотребнадзора.