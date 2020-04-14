В ДТП на КАД пострадали двое

Авария произошла вечером 13 апреля на КАД в Пушкинском районе Санкт-Петербурга.

По информации дорожной полиции, управляющая автомобилем женщина по неизвестной причине не справилась с управлением и врезалась в ограждение, после чего машина отлетела на опору навеса поста ДПС.

В результате ДТП женщина была госпитализирована с тяжёлыми травмами. Также в автомобиле находился пассажир, которого тоже доставили в больницу.

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По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.