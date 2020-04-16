В Буграх угнали Mercedes-Benz за 5 миллионов рублей

15 апреля в полицию Всеволожского района обратился 33-летний директор мебельной фирмы в Петербурге. В поселке Бугры у него угнали черный Mercedes-Benz S 350d 2017 года выпуска.

На припаркованной рядом с гипермаркетом иномарке установлены псковские номера. Автоугонщику потребовалось всего две минуты, чтобы завести автомобиль, однако он попал на записи камер видеонаблюдения. Ущерб юридического лица, на которое оформлен Mercedes-Benz, составил пять миллионов рублей.