В результате ДТП пострадали 4 человека, в том числе ребенок.

Полиция устанавливает обстоятельства массовой аварии, случившейся 6 июня на 22-м километре КАД во Всеволожском районе Ленинградской области.

По версии правоохранительных органов, водитель фургона «Джак» не выбрал безопасную дистанцию и допустил столкновение с автомобилем «Джетур». В результате китайскую иномарку по инерции отбросило в движущийся впереди «Мерседес», а он врезался в «Субару».

«В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали 4 человека: сам водитель фургона, водитель автомобиля «Джетур» и его пассажиры, в том числе несовершеннолетняя девочка», — передает главк МВД.