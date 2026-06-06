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Полиция проводит проверку по факту массовой аварии на КАД

В результате ДТП пострадали 4 человека, в том числе ребенок.

Полиция проводит проверку по факту массовой аварии на КАД - В результате ДТП пострадали 4 человека, в том числе ребенок.
Фото: ЛЕНОБЛПОЖСПАС

Полиция устанавливает обстоятельства массовой аварии, случившейся 6 июня на 22-м километре КАД во Всеволожском районе Ленинградской области.

По версии правоохранительных органов, водитель фургона «Джак» не выбрал безопасную дистанцию и допустил столкновение с автомобилем «Джетур». В результате китайскую иномарку по инерции отбросило в движущийся впереди «Мерседес», а он врезался в «Субару».

«В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали 4 человека: сам водитель фургона, водитель автомобиля «Джетур» и его пассажиры, в том числе несовершеннолетняя девочка», — передает главк МВД.

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Жителей Ленобласти предупредили о приостановке транспортного сообщения "Сосновый Бор-Санкт-Петербург"

Движение в направлении Большой Ижоры временно перекрыто.

Жителей Ленинградской области предупредили о приостановке транспортного сообщения «Сосновый Бор-Санкт-Петербург» в связи с перекрытием движения в направлении г.п. Большая Ижора. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

«В настоящий момент осуществляется движение на участке г. Ломоносов - г. Санкт-Петербург посредством пригородных электропоездов от ж/д станции Ораниенбаум и автобусного маршрута № 403 от г. Ломоносов до станции метро «Купчино»», - указано в сообщении.

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