Грабители с сайта знакомств предстанут перед судом в Петербурге

Прокуратура Центрального района Петербурга утвердила обвинительное заключение в отношении двоих петербуржцев, подозреваемых в серии ограблений.

По версии следствия, подозреваемые в период с февраля по март 2019 года создавали ложные аккаунты на сайте знакомств Hornet.com, где знакомились с женщинами. В ходе личной встречи они подмешивали неустановленное вещество в алкогольные напитки. Приглашенные на свидание засыпали, а злоумышленники забирали их имущество.