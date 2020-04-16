Финские компании продолжают работать в Ленобласти

В Ленобласти обсудили условия работы финских предприятий в связи с введением ограничительных мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.
В ходе видеоконференции председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленобласти Дмитрий Ялов и генконсул Финляндии в Петербурге Анна Ламмила обсудили вопросы, связанные с работой финских компаний на территории Ленобласти.
На сегодняшний день финские компании приступили к работе с соблюдением всех требуемых санитарно-эпидемиологических норм. Также Дмитрий Ялов рассказал бизнесменам Финляндии о региональных мерах поддержки бизнеса.
Ранее мы сообщали, что фонд поддержки предпринимательства Ленобласти начал выдачу льготных микрозаймов предпринимателям региона на неотложные нужды.