Финские компании продолжают работать в Ленобласти

В Ленобласти обсудили условия работы финских предприятий в связи с введением ограничительных мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.

В ходе видеоконференции председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленобласти Дмитрий Ялов и генконсул Финляндии в Петербурге Анна Ламмила обсудили вопросы, связанные с работой финских компаний на территории Ленобласти.

На сегодняшний день финские компании приступили к работе с соблюдением всех требуемых санитарно-эпидемиологических норм. Также Дмитрий Ялов рассказал бизнесменам Финляндии о региональных мерах поддержки бизнеса.

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