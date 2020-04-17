Названы последствия режима ЧС для петербуржцев

В случае введения режима ЧС правительство сможет вводить такие жесткие меры, как ограничение на въезд и выезд из города, введение продовольственных карточек и другое.

Об этом рассказал заместитель начальника ГУ МЧС России по Петербургу Игорь Титенок.

«В случае введения ЧС правительство получает дополнительные полномочия вводить очень жесткие меры по ограничению прав как физических, так и юридических лиц. Например, ограничение граждан на перемещение, ограничение на въезд и выезд из города, введение карточной системы продажи продовольственных товаров, принудительный досмотр транспортных средств, мобилизация любых ресурсов организаций, в том числе частных, и так далее», — заявил он 17 апреля в эфире канала «Санкт-Петербург».

Он убежден, что даже при таком сценарии развития событий на фоне пандемии коронавируса проблемы не будут решены.