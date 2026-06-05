В ходе рабочей поездки по 47 региону Оксана Лут посетила ведущие предприятия региона в сферах молочного животноводства, аквакультуры и тепличного овощеводства. В Волосовском районе глава Минсельхоза вручила награды лучшим специалистам агропромышленного комплекса региона.
Оксана Лут высоко оценила достижения Ленинградской области.
«Регион демонстрирует достойные показатели по продуктивности поголовья – надои на одну корову превышают 10 тонн молока. Хочу сказать большое спасибо за ваш труд, за то, что вы делаете для всей России и других стран, куда поставляется отечественная продукция. Уверена, что АПК области будет и дальше развиваться и показывать отличные результаты», — сказала министр.
За первые четыре месяца 2026 года объём производства валовой продукции агропромышленного комплекса Ленинградской области составил 165,8 миллиарда рублей — 102,6 процента к уровню 2025 года. Производство яиц достигло 1,38 миллиарда штук (114,2 процента), надои на одну корову — 3626 килограммов (103,4 процента), сбор овощей защищённого грунта — 10,4 тысячи тонн (102,4 процента).
В рамках поездки министр посетила акваферму Антона Алексеева, племенной завод «Гомонтово» и агрофирму «Выборжец».