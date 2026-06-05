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Министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут отметила успехи Ленобласти в развитии АПК

В ходе рабочей поездки по 47 региону Оксана Лут посетила ведущие предприятия региона в сферах молочного животноводства, аквакультуры и тепличного овощеводства. В Волосовском районе глава Минсельхоза вручила награды лучшим специалистам агропромышленного комплекса региона.

Министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут отметила успехи Ленобласти в развитии АПК - В ходе рабочей поездки по 47 региону Оксана Лут посетила ведущие предприятия региона в сферах молочн
Фото: Правительство Ленинградской области, управление пресс-службы

Оксана Лут высоко оценила достижения Ленинградской области.

«Регион демонстрирует достойные показатели по продуктивности поголовья – надои на одну корову превышают 10 тонн молока. Хочу сказать большое спасибо за ваш труд, за то, что вы делаете для всей России и других стран, куда поставляется отечественная продукция. Уверена, что АПК области будет и дальше развиваться и показывать отличные результаты», — сказала министр.

За первые четыре месяца 2026 года объём производства валовой продукции агропромышленного комплекса Ленинградской области составил 165,8 миллиарда рублей — 102,6 процента к уровню 2025 года. Производство яиц достигло 1,38 миллиарда штук (114,2 процента), надои на одну корову — 3626 килограммов (103,4 процента), сбор овощей защищённого грунта — 10,4 тысячи тонн (102,4 процента).

В рамках поездки министр посетила акваферму Антона Алексеева, племенной завод «Гомонтово» и агрофирму «Выборжец».

Теги

Оксана Лут АПК Ленобласть
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Ленинградская область первой в России начнёт внедрять Национальную модель улучшения качества жизни

На Петербургском международном экономическом форуме губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева подписали два соглашения — о внедрении Национальной модели улучшения качества жизни и о народосбережении.

Ленинградская область первой в России начнёт внедрять Национальную модель улучшения качества жизни - На Петербургском международном экономическом форуме губернатор Ленинградской области Александр Дрозд
Фото: Правительство Ленинградской области, управление пресс-службы

Ленинградская область стала первым регионом России, который начинает применять Национальную модель на практике. Модель включает программу мотивационного анкетирования для женщин в ситуации репродуктивного выбора, стандарт здоровой среды в населённых пунктах, а также меры по адаптации территорий к климатическим изменениям. Внедрение будет проходить совместно с региональными командами — Советом по качеству жизни, Региональным сервисным уполномоченным и экспертами Национальной социальной инициативы.

Второе соглашение посвящено задаче народосбережения, поставленной Президентом России. Документ представляет собой дорожную карту совместной работы на годы вперёд. Вместе с АСИ регион развернёт конкретную программу действий — от мер социальной поддержки до создания условий, при которых родители могут одновременно работать и воспитывать детей.

Ленинградская область первой в России начнёт внедрять Национальную модель улучшения качества жизни - На Петербургском международном экономическом форуме губернатор Ленинградской области Александр Дрозд

В правительстве Ленинградской области поблагодарили Светлану Чупшеву и команду АСИ за партнёрство.

Теги

пмэф Ленобласть ПМЭФ-2026 Александр Дрозденко Светлана Чупшева

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