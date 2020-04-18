Коронавирус в России и мире. Последние данные об эпидемии на 18 апреля

Согласно последним данным на утро 18 апреля, по всему миру было зарегистрировано 2,27 млн случаев заражения коронавирусом. Погибли при этом 154 тысячи человек, вылечились — 576 тысяч.

Самое большое количество зараженных в России было выявлено в Москве — порядка 18,1 тыс. случаев. Намного меньше зараженных в Подмосковье — 3,5 тыс. Третьим по количеству зараженных следует Санкт-Петербург, где было подтверждено 1,5 тыс. заражений коронавирусом.

По количеству заражений в Европе Россия занимает восьмое место. На первом находятся Испания (190,8 тыс. случаев), а на втором Италия (172,4 тыс. случаев). Замыкает тройку Франция, где подтверждено 165 тысяч случаев.

Тем не менее, если учитывать все страны, то с огромным отрывом самое большое количество зараженных сосредоточено в США — 710 тысяч случаев. Вылечились 63 тысячи человек, умерли — 37 тысяч.

Ранее главный врач Боткинской больницы Денис Гусев сообщил о госпитализации 137 медиков с подозрением на коронавирус в Санкт-Петербурге. Всего в медицинское учреждение поступило 405 пациентов.