Восьмой пациент с коронавирусом скончался в Петербурге

Сегодня, 18 апреля, стало известно о восьмом пациенте, скончавшемся от коронавируса в Петербурге.

Им оказался 67-летний мужчина, который последние дни находился в госпитале для ветеранов войн. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность, которая развилась из-за диагностированной у него двусторонней пневмонии.

У пациента также были другие хронические заболевания, он скончался 8 апреля. Об этом сообщает пресс-служба комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга.

Ранее ivbg.ru писал, что в Санкт-Петербурге за минувшие сутки выявили 139 новых зараженных коронавирусом. Всего по состоянию на 18 апреля в субъекте было зафиксировано 1646 случаев.