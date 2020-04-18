Музеи Ленобласти рассказывают о домашнем досуге классиков

Музеи Ленинградской области присоединились к акции #писательдома, в ходе которой рассказывают о домашнем досуге классиков.

В числе первых участников оказались Музей-усадьба П.Е. Щербова в Гатчине. У первого художника, чьи журнальные рисунки экспонировались на выставках, в гостях бывали Ф.И. Шаляпин, Саша Черный, А.А. Аверченко, А.И. Куприн, А.М. Горький, В.А. Серов и М.В. Нестеров.

Кроме того, к акции присоединился Музей-усадьба «Рождествено», который рассуждал о возвращении домой как об одной из главных тем в творчестве Владимира Владимировича Набокова.

В числе первых участников также музеи «Домик няни А.С. Пушкина» и «Дом станционного смотрителя». Они предложили вспомнить о том, что один из самых плодотворных периодов в творчестве великого поэта пришелся на три месяца жизни в Болдино, которое Александр Сергеевич не мог покинуть в связи с карантином, объявленным в России в связи со вспышкой холеры.

Ранее ivbg.ru писал, что музеи Ленинградской области начали проводить онлайн-экскурсии и присоединились к всемирному проекту #MuseumsThankHealthHeroes — под этим хэштегом культурные учреждения публикуют работы о врачах.