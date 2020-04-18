В Ленобласти выплату на детей до трех лет можно оформить в МФЦ

В Ленинградской области с 18 апреля семьи с детьми младше трех лет, имеющие право на материнский капитал, могут через МФЦ оформить выплату.

Такие семьи могут рассчитывать на ежемесячную выплату в размере пяти тысяч рублей в период с апреля по июнь. Ее предоставляет Пенсионный фонд. Услуга распространяется только на жителей 47 региона.

Кроме того, ленинградцам предоставляются такие услуги, как оформление СНИЛС, выдача выписок из ЕГРН, компенсация части расходов на оплату коммунальных услуг отдельным категориям граждан, назначение выплат на приобретение школьных принадлежностей для многодетных семей, оформление льготного проездного, регистрация на портале Госуслуг, оформление электронной подписи.

Следует отметить, что отделения МФЦ с 9 апреля работают только по предварительной записи. Вся информация размещена на сайте многофункционального центра.