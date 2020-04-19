Нарушителей карантина привлекли к ответственности в Пикалево и Шлиссельбурге

Накануне Бокситогорский суд привлек жительницу Пикалево к административной ответственности за нарушение карантина. Днем ранее, 16 апреля, ее нашел сотрудник полиции вне дома.
Уточняется, что у женщины было постановление главного санитарного врача Ленинградской области в Бокситогорском районе. Она должна была находиться в изоляции, сообщает пресс-служба судов Ленобласти.
Это связано с тем, что женщина проживает в одном подъезде с зараженным коронавирусом человеком. В подъезде был установлен карантин до 18 апреля.
Нарушительнице назначили штраф в 7,5 тысяч рублей.
Второго нарушителя поймали в Шлиссельбурге. Кировский городской суд Ленобласти 17 апреля признал виновным мужчину 1985 года рождения за нарушение карантина. Ему назначили наказание в виде штрафа в размере 15 тысяч рублей.
Суд установил, что мужчина 26 марта прибыл в Россию из Вьетнама, но 3 апреля нарушил карантин и отправился в СНТ в Кировском районе.