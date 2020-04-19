Александр Дрозденко: вместе мы одолеем коронавирус

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в своем Instagram-аккаунте опубликовал пост, в котором поделился своим мнением относительно ситуации с коронавирусом.

«Сегодня, в Светлый праздник Пасхи, хочу сказать, что в Ленинградской области живут преемники поколения победителей. Вместе мы этот коронавирус одолеем, потому что мы любим жизнь, Россию, и нашу область. Всем здоровья», — пишет глава региона.