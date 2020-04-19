Александр Дрозденко: вместе мы одолеем коронавирус

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в своем Instagram-аккаунте опубликовал пост, в котором поделился своим мнением относительно ситуации с коронавирусом.
«Сегодня, в Светлый праздник Пасхи, хочу сказать, что в Ленинградской области живут преемники поколения победителей. Вместе мы этот коронавирус одолеем, потому что мы любим жизнь, Россию, и нашу область. Всем здоровья», — пишет глава региона.
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Сегодня в Светлый праздник Пасхи , хочу сказать, что в Ленинградской области живут приемники поколения победителей . Вместе мы этот коронавирус одолеем, потому , что мы любим жизнь, Россию, и нашу область. Всем здоровья.#короновирус #ленинградскаяобласть #дрозденко