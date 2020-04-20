Теплая и облачная с прояснениями погода, ожидается в Ленобласти в понедельник

На дорогах регионов ожидается и гололёд.

Согласно сообщениям синоптиков 20 апреля на территории Ленобласти и Северной столицы ожидается тёплая и облачная с прояснениями погода, местами возможен небольшой дождь.

Температура будет на уровне от +2 до +9 градусов тепла, местами и у водоёмов до +6 градусов. Ветер ожидается юго-западный 2-3 м/с, местами порывы до 15 м/с. Атмосферное давление будет на уровне нормы.

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Водителей и пешеходов просят быть осторожными на дорогах из-за гололедицы.