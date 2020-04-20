В Канаде преступник в полицейской форме открыл огонь по прохожим, погибли 17 человек

В Канаде 51-летний мужчина по неизвестным причинам открыл огонь по людям, минимум 16 человек стали жертвами стрельбы. Сам стрелок также погиб.

В субботу вечером, 18 апреля, Габриэл Уортман открыл огонь по людям в городе Портапик, затем начал ездить между городами Новой Шотландии, убивая людей и поджигая дома. Среди погибших числится сотрудница королевской канадской конной полиции, один из полицейских получил незначительные ранения.

Преступник совершал убийства в форме канадской конной полиции, при том что он не является полицейским, и передвигался на автомобиле, напоминающем полицейскую.

Только утром в воскресенье полиция сначала сообщила, что задержала Уортмана на заправке в Энфилде, но затем сообщила, что он мертв. Мотивы его пока не известны.

Это самое смертоносное нападение в истории Канады. До этого убийство, совершенное в провинции Квебек в 1989 году в Политехническом университете Монреаля, считалось самым массовым. Тогда погибли 14 женщин, после чего преступник покончил с собой.