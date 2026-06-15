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Новости Социум

Александр Дрозденко поручил муниципалитетам ускориться по программе расселения аварийного жилья

Губернатор Ленинградской области поручил муниципальным образованиям активизировать контрактацию в рамках программы расселения аварийного жилья.

В 2026 году через вторичный рынок в регионе необходимо расселить 12,1 тысячи квадратных метров аварийного жилья, где проживают 729 человек. Работа ведётся на территории 16 муниципальных образований, на эти цели предусмотрено 1,873 миллиарда рублей.

«Нужно активнее использовать летний период: объявлять конкурсы, работать с ценой, искать квартиры и доводить закупки до результата. По поручению губернатора еженедельно разбираем ход конкурсов в оперативном штабе и помогаем территориям проходить сложные вопросы. Муниципалитеты, которые не выдержат темп, рискуют уступить место тем, кто готов быстрее переселять ленинградцев из аварийного жилья», — отметил председатель комитета по строительству области Егор Никитенко.

Новая программа расселения аварийного жилья рассчитана до 2030 года. В неё вошли 24 муниципальных образования, 74,8 тысячи квадратных метров аварийного жилья и более 5 тысяч жителей. Основной объём расселения регион планирует обеспечить через новые квартиры: 74 процента граждан получат жильё в новых домах, 24 процента — на вторичном рынке, 2 процента — выкупную стоимость.

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Как уже ранее писал ivbg.ru, всю актуальную информацию о реализации программы переселения нацпроекта «Жилье и городская среда», которая действует в регионе с 2019 года, можно посмотреть на официальном сайте комитета по строительству Ленобласти.

Теги

Ленобласть расселение аварийного жилья Александр Дрозденко
Новости Социум

В Волосово построят первый дом новой программы расселения аварийного жилья на 63 квартиры

В Ленинградской области стартуют проектно-изыскательские работы для строительства первого дома в рамках новой программы расселения аварийного жилья. Объект появится в городе Волосово. 

Старт программы начинается с Волосово, поскольку здесь уже есть подготовленный земельный участок и понятная планировка под семьи, которые нуждаются в переселении из аварийного фонда. Компания «ЛенОблАИЖК» готовит дом на 63 квартиры общей площадью 2,7 тысячи квадратных метров. Проектировщик уже приступил к работе, полный комплект документации планируется получить в апреле 2027 года.

В текущем году планируется приступить к проектированию ещё четырёх объектов в Пикалёво и Выборге. В следующем году запланировано начало строительства двух домов в Пикалёво по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».

В правительстве региона отмечают, что задача властей — обеспечить жителям ясный маршрут: от признания дома аварийным до получения ключей от новой безопасной квартиры. По каждому объекту будет выдерживаться необходимый темп, а все этапы будут проходить без задержек.

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15.06.2026
110

Как уже ранее писал ivbg.ru, всю актуальную информацию о реализации программы переселения нацпроекта «Жилье и городская среда», которая действует в регионе с 2019 года, можно посмотреть на официальном сайте комитета по строительству Ленобласти. Новая программа расселения аварийного жилья рассчитана до 2030 года. В неё вошли 24 муниципальных образования, 74,8 тысячи квадратных метров аварийного жилья и более 5 тысяч жителей. Основной объём расселения регион планирует обеспечить через новые квартиры: 74 процента граждан получат жильё в новых домах, 24 процента — на вторичном рынке, 2 процента — выкупную стоимость.

Теги

Волосово расселение аварийного жилья

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