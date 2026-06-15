Губернатор Ленинградской области поручил муниципальным образованиям активизировать контрактацию в рамках программы расселения аварийного жилья.

В 2026 году через вторичный рынок в регионе необходимо расселить 12,1 тысячи квадратных метров аварийного жилья, где проживают 729 человек. Работа ведётся на территории 16 муниципальных образований, на эти цели предусмотрено 1,873 миллиарда рублей.

«Нужно активнее использовать летний период: объявлять конкурсы, работать с ценой, искать квартиры и доводить закупки до результата. По поручению губернатора еженедельно разбираем ход конкурсов в оперативном штабе и помогаем территориям проходить сложные вопросы. Муниципалитеты, которые не выдержат темп, рискуют уступить место тем, кто готов быстрее переселять ленинградцев из аварийного жилья», — отметил председатель комитета по строительству области Егор Никитенко.

Новая программа расселения аварийного жилья рассчитана до 2030 года. В неё вошли 24 муниципальных образования, 74,8 тысячи квадратных метров аварийного жилья и более 5 тысяч жителей. Основной объём расселения регион планирует обеспечить через новые квартиры: 74 процента граждан получат жильё в новых домах, 24 процента — на вторичном рынке, 2 процента — выкупную стоимость.

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Как уже ранее писал ivbg.ru, всю актуальную информацию о реализации программы переселения нацпроекта «Жилье и городская среда», которая действует в регионе с 2019 года, можно посмотреть на официальном сайте комитета по строительству Ленобласти.