Видео: спортсмен пробежал более 100 км у себя в квартире во Владивостоке

Спортсмен из Владивостока Дмитрий Якухный организовал ультрамарафон в своей квартире. Несмотря на самоизоляцию, ему удалось преодолеть 100,3 км, на что ушло более 10 часов.

Судя по записи в его Instagram, спортсмен бегал вокруг кровати в спальной, а в некоторых этапах участвовали маленькие дети.

По информации местного издания Vl.ru, «комнатный» забег объясняется тем, что Дмитрий должен был участвовать в одном из самых тяжелых в мире ультрамарафонов Marathon Des Sables в пустыне Сахара. Соревнования перенесли из-за пандемии коронавируса.