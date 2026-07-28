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Новости Экономика

Сколько получают работники с навыками ИИ в Петербурге?

Зарплаты специалистов с навыками работы с искусственным интеллектом выросли на 30% в Санкт-Петербурге, а максимальный доход достиг 155 тысяч рублей, сообщает Neva.Today.

Больше всего работодатели готовы платить дата-сайентистам – до 155 тысяч рублей. Программисты и разработчики могут получать до 135 тысяч рублей, менеджеры по продажам и работе с клиентами – до 120 тысяч, маркетологи – до 100 тысяч рублей.

При поиске сотрудников компании все чаще обращают внимание на умение использовать инструменты искусственного интеллекта. Ценность специалиста оценивают по тому, насколько использование ИИ сокращает время выполнения задач, снижает затраты и позволяет внедрить устойчивое рабочее решение.

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23.04.2025
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Житель Ленобласти избил пасынков, пытался поджечь дом, разбил топором машину и заперся с винтовкой. Полиция вступила с ним в переговоры

Мужчину в возрасте 56 лет задержали в ночь на 26 июля после нападения на двух пасынков и попытки поджечь дом и автомобиль в СНТ «Лебяжье» в Ленинградской области.

По предварительным данным, во время бытового конфликта нетрезвый мужчина ударил 32-летнего пасынка кулаком по лицу, а второго, 27-летнего – обухом топора по спине.

После этого он повредил топором автомобиль «Лада Гранта», разбив заднее стекло, крышку багажника и бампер. Затем мужчина облил бензином машину и часть дома, однако поджечь их не смог. После этого он закрылся на чердаке с пневматической винтовкой.

Прибывшие сотрудники полиции и Росгвардии вступили с мужчиной в переговоры. Он сдался без сопротивления. Задержанного доставили в отдел полиции.

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