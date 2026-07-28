Зарплаты специалистов с навыками работы с искусственным интеллектом выросли на 30% в Санкт-Петербурге, а максимальный доход достиг 155 тысяч рублей, сообщает Neva.Today.

Больше всего работодатели готовы платить дата-сайентистам – до 155 тысяч рублей. Программисты и разработчики могут получать до 135 тысяч рублей, менеджеры по продажам и работе с клиентами – до 120 тысяч, маркетологи – до 100 тысяч рублей.

При поиске сотрудников компании все чаще обращают внимание на умение использовать инструменты искусственного интеллекта. Ценность специалиста оценивают по тому, насколько использование ИИ сокращает время выполнения задач, снижает затраты и позволяет внедрить устойчивое рабочее решение.