«Яндекс» начнет бесплатно тестировать на коронавирус россиян всех возрастов

Компания «Яндекс» расширяет программу по тестированию на коронавирус на дому. Ранее бесплатные исследования были доступны только пенсионерам в Москве.

Теперь услуга на дому будет предоставляться людям всех возрастов в Москве и Подмосковье. Для этого достаточно оставить заявку на сайте проекта «Помощь рядом», сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

Отмечается, что тестирование в будущем будет доступно и для других регионов. Исследования оплачиваются из ранее выделенных компанией средств в фонд проекта, а также из пожертвований, сбор которых начался неделю назад.