«Яндекс» начнет бесплатно тестировать на коронавирус россиян всех возрастов

Компания «Яндекс» расширяет программу по тестированию на коронавирус на дому. Ранее бесплатные исследования были доступны только пенсионерам в Москве.
Теперь услуга на дому будет предоставляться людям всех возрастов в Москве и Подмосковье. Для этого достаточно оставить заявку на сайте проекта «Помощь рядом», сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.
Отмечается, что тестирование в будущем будет доступно и для других регионов. Исследования оплачиваются из ранее выделенных компанией средств в фонд проекта, а также из пожертвований, сбор которых начался неделю назад.
«В настоящий момент собранных средств достаточно для оплаты тестирований на ближайшее время с учетом сложившегося спроса. Любой желающий может пожертвовать в благотворительный фонд через специальную форму на сайте деньги для оплаты тестирования тому, кто не может себе этого позволить», — пояснили в «Яндексе».