Усиленные патрули, запрет на въезд и выезд: в отдельных населенных пунктах Ленобласти могут ввести карантин

Сегодня, 20 апреля, должна определиться судьба населенных пунктов Ленобласти, где были выявлены множественные случаи заражения коронавирусом. Об этом сообщает Telegram-канал «Тайны ленинградского двора».

Отмечается, что с большой вероятностью Александр Дрозденко на совещании с главами районных администраций примет решение о введении карантина в отдельных населенны пунктах:

Всеволожский район: Мурино, Кудрово, Всеволожск, Новосергиевка;

Выборгский район: Выборг, Перово, Гончарово, Первомайское, Рощино;

Гатчина;

Тихвин;

Тосно;

Бокситогорский район: Пикалево.

Это означает следующее:

Будет введен жесткий контроль за передвижением граждан и соблюдением предписаний Роспотребнадзора об обязательной самоизоляции гражданами из группы риска;

Тотальная дезинфекция в населенном пункте;

Усиливается контроль за заболевшими;

Усиливаются полицейские патрули на улицах — ловить не будут, но профилактические беседы гарантированы. Однако злостных нарушителей все-таки могут и оштрафовать;

Запрет на свободный въезд и выезд в населенный пункт гражданами, которые здесь не проживают или не работают. Разрешен только сквозной, транзитный проезд;

Последний пункт означает, что дачники из Петербурга могут самоизолироваться на даче, к примеру, в Выборге, но пойти за покупками в ближайший супермаркет не получится.

Ранее ivbg.ru писал, что у заместителя главы администрации Выборгского района выявлен коронавирус. Сегодня с утра всех контактировавших с ним проверили на заболевание, сейчас они на строгой самоизоляции. Само здание администрации тщательно продезинфицируют.