Оперштаб: В России за сутки скончался 51 пациент с коронавирусом, число умерших выросло до 456

За сутки в России умер 51 пациент с коронавирусом, число скончавшихся выросло до 456, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
«За сутки подтверждён 51 летальный случай с коронавирусом… За весь период по России умерло 456 человек», — говорится в сообщении.
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