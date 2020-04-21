Оперштаб: В России за сутки скончался 51 пациент с коронавирусом, число умерших выросло до 456

За сутки в России умер 51 пациент с коронавирусом, число скончавшихся выросло до 456, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

«За сутки подтверждён 51 летальный случай с коронавирусом… За весь период по России умерло 456 человек», — говорится в сообщении.