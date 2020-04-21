Небритые пассажиры в кожанках отобрали Volkswagen Polo у таксиста из Аннино  

20 апреля около 22:00 в полицию Красносельского района Петербурга обратился 24-летний таксист из поселка Аннино Ломоносовского района Ленобласти. У него угнали белый Volkswagen Polo.

Около 18:00 он забрал двух небритых мужчин в кожаных куртках у ж/д станции «Горелово» и возил их по поселку, так как они постоянно меняли пункты назначения. Спустя три часа они попросили довезти их до банка на проспекте Ленина в Петербурге. Там один из злоумышленников силой выкинул водителя из салона, сел за руль и уехал.