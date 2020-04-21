Министр здравоохранения призвал врачей консультировать дистанционно

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко призвал врачей обзванивать пациентов с хроническими неинфекционными заболеваниями и дистанционно уточнять их лечение в условиях COVID-19.
По словам Михаила Мурашко, плановая медицинская помощь должна быть доступна пациентам с хроническими неинфекционными заболеваниями даже в условиях пандемии. Коррекция терапии в дистанционном формате позволит минимизировать контакты.
Также министр здравоохранения России подчеркнул важность масочного режима и регулярной проверки медработников на коронавирус.
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