Министр здравоохранения призвал врачей консультировать дистанционно

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко призвал врачей обзванивать пациентов с хроническими неинфекционными заболеваниями и дистанционно уточнять их лечение в условиях COVID-19.

По словам Михаила Мурашко, плановая медицинская помощь должна быть доступна пациентам с хроническими неинфекционными заболеваниями даже в условиях пандемии. Коррекция терапии в дистанционном формате позволит минимизировать контакты.

Также министр здравоохранения России подчеркнул важность масочного режима и регулярной проверки медработников на коронавирус.