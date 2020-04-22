Оперштаб: за сутки в России 547 человек выздоровели после COVID, за все время выписаны 4 420

За сутки в России после коронавируса выздоровели 547 человек, за все время выписаны 4 420, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

«За прошедшие сутки выписаны по выздоровлению 547 человек… За весь период выписано по выздоровлению по России – 4 420», — говорится в сообщении.