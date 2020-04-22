Александр Дрозденко выразил соболезнования в связи со смертью Николая Олина

Губернатор Ленобласти выразил соболезнования в связи со смертью главы администрации Большедворского сельского поселения Бокситогорского района Николая Олина.

Дрозденко передал слова сочувствия и поддержки родным и близким Николая Федоровича, всем, кому посчастливилось знать этого достойнейшего человека.

“Николая Федоровича отличали высокое чувство ответственности, целеустремленность, трудолюбие и уважительное отношение к окружавшим его людям. Он был добрым, сердечным человеком. На посту главы сельского поселения, Николай Федорович внес весомый вклад в развитие территории. Светлая память о нем надолго сохранится в сердцах всех, кто его знал”, — сказал Александр Дрозденко.

Он отметил, Николай Олин посвятил Бокситогорской земле без малого 40 лет. С 1980-х годов работал в совхозе, обеспечивая Ленобласть качественной молочной и мясной продукцией, в 2012 году был избран главой Большедворского сельского поселения.