Опытная воровка задержана после краж у пенсионеров во Мге и в Кировске

21 апреля сотрудники полиции Кировского района задержали 47-летнюю жительницу Мги, подозреваемую в кражах в Кировске и у себя в поселке.

По версии следствия, 20 апреля под видом сотрудницы «Ленэнерго» она украла у 93-летней жительницы Кировска 2 800 рублей. Ранее подозреваемая обманула 87-летнего жителя Мги. Она сообщила, что ему пришли деньги на счет в банке в Кировске, и предложила перевести средства в ближайшее почтовое отделение во Мге. Пока пенсионер ходил за документами, она украла у него кошелек с 10 000 рублей.

Установлено, что ранее воровку уже неоднократно задерживали за кражи.