В результате происшествия мальчик получил перелом ноги.

В Мурино завели уголовное дело на водителя электросамоката, по вине которого 9-летний ребенок получил перелом ноги. Об этом 15 июня сообщает Следственный комитет по Ленинградской области.

Инцидент произошел еще 11 июня. Водитель СИМ совершил наезд на мальчика во дворе многоквартирного на улице Шоссе в Лаврики.

«По данному факту следственным отделом по городу Мурино СУ СК России по Ленинградской области возбуждено уголовное дело. По уголовному делу выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — говорится в сообщении.