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Новости Происшествия

В Мурино завели уголовное дело на самокатчика за наезд на 9-летнего ребенка

В результате происшествия мальчик получил перелом ноги.

В Мурино завели уголовное дело на водителя электросамоката, по вине которого 9-летний ребенок получил перелом ноги. Об этом 15 июня сообщает Следственный комитет по Ленинградской области.

Инцидент произошел еще 11 июня. Водитель СИМ совершил наезд на мальчика во дворе многоквартирного на улице Шоссе в Лаврики.

«По данному факту следственным отделом по городу Мурино СУ СК России по Ленинградской области возбуждено уголовное дело. По уголовному делу выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — говорится в сообщении.

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Теги

Следственный комитет ЛО Мурино Самокатчики
Новости Социум

Взрывные работы пройдут в Выборгском районе до конца рабочей недели

Плановые работы по добыче ископаемых пройдут на карьерах Каменногорского поселения.

В период с 15 по 19 июня в карьерах Каменногорского поселения пройдут взрывные работы. Шумно будет с 10.00 до 17:00, предупреждают в администрации муниципалитета.

«Обращаем внимание, что проезд и нахождение на территории промплощадок, а также в радиусе опасной зоны (700 м) запрещены до окончания взрывных работ», — говорится в сообщении.

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Фото на миниатюре: администрация Выборгского района

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взрывные работы Выборгский район

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