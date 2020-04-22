39 компаний Ленобласти вошли в онлайн-каталог производителей масок

Каталог размещен на сайте Центра развития промышленности Ленинградской области.

Каталог сформирован Центром развития промышленности совместно с Агентством экономического развития и Фондом поддержки предпринимательства Ленобласти на основании обращений и предложений от небольших швейных мастерских и фабрик, поступающих в органы власти региона.

Воспользовавшись им, жители и предприятия региона могут приобрести многоразовые маски со сменными фильтрами или тканевые защитные маски, которые защитят горожан в момент эпидемии COVID-19, обратившись к производителям в своем городе или районе.

Как уже ранее писал ivbg.ru, инициативным предпринимателям помогут с поиском и закупкой исходной ткани для многоразовых масок. Также предприятия могут рассчитывать на получение микрозайма от Фонда поддержки предпринимательства для приобретения оборудования для пошива масок, сырья, материалов и комплектующих, а также критически важной готовой зарубежной продукции. Подробности на сайте Фонда.

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По информации на 22 апреля, число заразившихся коронавирусной инфекцией по всему миру превысило 2,5 млн человек. Количество смертельных исходов достигло 170 тысяч случаев. Выздоровевшими считаются свыше 645 тысяч человек из общего числа заразившихся.

Роспотребнадзор по Ленобласти сообщает о 41 новом случае заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших в регионе — 537 человек. Всего в России подтверждены 5236 случаев новой коронавирусной инфекции в 78 регионах, из них 2275 (43,4%) не имели клинических проявлений болезни. Общее число заболевших — 57 999 человек во всех регионах страны.