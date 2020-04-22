Безработный ударил молотком и ограбил жительницу Волхова

21 апреля около 08:00 в полицию Волховского района Ленобласти сообщили о нападении на 52-летнюю уборщицу депо в Волхове.
Около 07:30 в парке «Ильинка» неизвестный ударил женщину молотком по голове, забрал у нее сумку и скрылся с места происшествия. Подозреваемый задержан уже в 09:20 у дома № 55 по Октябрьской набережной в Волхове. Им оказался 42-летний безработный местный житель.
Возбуждено уголовное по ст. 162 УК РФ (разбой).
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21.04.2020 192