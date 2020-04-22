Регионы России получат вакцину от пневмококка за 10 млрд рублей

Как сообщает RosTender.info, больницы и поликлиники всех регионов России в течение двух лет получат семь миллионов доз вакцины против пневмококковой инфекции.

Соответствующий электронный аукцион объявлен Минздравом России. Стоимость проекта – 10 млрд 125 млн рублей. Деньги выделены из федерального бюджета.

Одна доза вакцины стоит 1 442 рубля и представляет собой 0,5 мл суспензии для внутримышечного введения. Согласно техническому заданию, первая партия должна быть доставлена в регионы до конца июля 2020 года, последняя – до 30 октября 2021 года.

Большую часть вакцины доставят в детские и взрослые больницы областей, краев и республик страны:

в Алтайский край – около 45 тыс. доз;

в Камчатский край – более 11 тыс. доз;

в Амурскую область – свыше 20 тыс. доз;

в Тюменскую область – более 40 тыс. доз;

в Калининградскую область – около 23 тыс. доз;

в Орловскую область – почти 14 тыс. доз;

в Калмыкию – 1,6 тыс. доз;

в Пермский край – 65 тыс. доз;

в Вологодскую область – более 26 тыс. доз;

в Крым – свыше 42 тыс. доз.

Принять участие в тендере можно до 8 мая. Победитель станет известен 14 мая.