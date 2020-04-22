Пока полиция искала 6-летнего мальчика в Кировске, он все это время прятался за диваном   

Автор: Сергей Агутин
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21 апреля в 11:00 в полицию Кировского района обратилась жительница Кировска. Из принадлежащего ей дома по улице Победы ушел и пропал ее шестилетний сын.

К поискам мальчика привлекли полицию. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов оперативно нашли пропавшего. Все это время он прятался за диваном.

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