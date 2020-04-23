Оперштаб: за сутки в России от коронавируса вылечился 471 человек, всего выписаны 4 891

За сутки в России от коронавируса вылечился 471 человек, всего выписаны 4 891, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

«За прошедшие сутки выписан по выздоровлению 471 человек… За весь период выписано по выздоровлению по России – 4 891», — говорится в сообщении.