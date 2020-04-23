Военные пожарные расчеты усилены в Ленобласти

В связи с началом пожароопасного сезона в соединениях и воинских частях общевойсковой армии, дислоцированной в Ленобласти, создано более 20 пожарных команд.

В районах наиболее вероятного возникновения пожаров организованы сети дорог и подъездов к источникам водоснабжения. От мусора очищены полигоны и придомовые территории военных городков. На складах горюче-смазочных материалов обновлены противопожарные полосы.

Личный состав созданных расчетов прошел учения по пресечению и ликвидации очагов возгорания на учебных полигонах.