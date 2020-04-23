Руководитель нарколаборатории в Лужском районе предстанет перед судом

В Ленинградский областной суд направлены материалы дела и обвинительное заключение в отношении петербуржца, руководившего нарколабораторией в составе преступной группы.

По данным следствия, 30-летний подозреваемый в период с июля 2012 года по март 2018 года состоял в преступном сообществе, занимавшимся производством и сбытом наркотиков. В его обязанности входило руководство нарколабораторией в Сочи Краснодарского края и в Лужском районе Ленобласти.

В ходе задержания было изъято более 40 кг наркотиков синтетического происхождения.