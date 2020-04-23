Водитель «Жигулей» сбил женщину с тремя детьми во Всеволожском районе

Автомобиль «Жигули» под управлением 23-летнего мужчины сбил 33-летнюю женщину, 3-летнего и 8-летнего мальчиков, а также 7-летнюю девочку на Колтушском шоссе во Всеволожском районе.

ДТП произошло 23 апреля около 19:00 на 36 км трассы «Петербург – Свердлово – Всеволожск». Автомобиль, двигаясь со стороны Южного шоссе в направлении Колтушей, сбил мать с детьми на пешеходном переходе недалеко от «Ленты».

Все пострадавшие госпитализированы. Состояние материи и мальчиков оценивается как удовлетворительное. Состояние девочки – тяжелое.