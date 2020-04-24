Около 5,5 тыс коек для пациентов с COVID-19 развернут в Санкт-Петербурге к 28 апреля

Около 5,5 тысячи коек для пациентов с коронавирусной инфекцией средней и тяжёлой степени будут развёрнуты в Санкт-Петербурге к 28 апреля, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.

Вопросы подготовки дополнительных коек рассматривались на заседании координационного штаба по предупреждению и борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории Северо-Западного федерального округа, которое провёл полномочный представитель президента РФ в СЗФО Александр Гуцан.

«В Петербурге до 28 апреля будут развёрнуты 5483 койки для лечения коронавирусной инфекции средней и тяжёлой степени в 14 учреждениях здравоохранения», — говорится в сообщении.

Кроме того, с учётом возможного негативного сценария дополнительно разворачиваются инфекционные отделения на 1950 коек для временного размещения пациентов с лёгким течением заболевания, которые не имеют возможности лечиться дома. В частности, в одном из павильонов «Ленэкспо» разворачивается тысяча коек, в пансионате «Заря» — 600 коек, в инфекционном отделении городской больницы №20 — 350 коек. Эти площадки будут оснащены необходимым диагностическим оборудованием.

Кроме того, ожидается перепрофилирование семи федеральных медучреждений, что позволит увеличить резерв коечных мест для пациентов с тяжёлой и средней степенью заболевания.

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Отмечается, что правительство Петербурга зарезервировало 1,936 миллиарда рублей на закупку средств индивидуальной защиты. Однако город все еще испытывает дефицит аппаратов ИВЛ.