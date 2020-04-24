Фото: более 200 килограмм боеприпасов времен ВОВ взорвали в Ленобласти

На полигоне в Ленобласти военнослужащие инженерно-саперного подразделения ЗВО уничтожили более 200 килограмм боеприпасов времен ВОВ.

Утилизированы около 30 мин калибра 82-мм и боле 80 артиллерийских снарядов калибра 203-мм и 152-мм. Уничтоженные боеприпасы были найдены военнослужащими в 2020 году в Петербурге и Ленобласти, обезврежены и вывезены на полигон.

Снаряды находят ежедневно. Каждый день группа разминирования ЗВО совершает до пяти выездов по обращениям.