Шлиссельбург, Выборг, Гатчину, Кузьмолово и Янино проверит Госжилнадзор

Специалисты проверяют мероприятия, принимаемыми для нераспространения коронавирусной инфекции.

Специалисты Госжилнадзора проверят санитарного состояния жилых домов и дворов, организацию мероприятий по их дезинфекции, работы аварийно-диспетчерских служб в Шлиссельбурге, Выборге, Гатчине, Кузьмолово и Янино. Особое внимание инспекторы уделят домам, от жителей которых поступают жалобы.

Выезды проходят ежедневно. На этой неделе были проинспектированы дома в Кингисеппе, Усть-Луге, Бокситогорске, Пикалево, а также в поселениях Кировского, Ломоносовского и Лужского районов Ленинградской области. Всего же с начала апреля Госжилнадзором проверил более 300 многоквартирных домов.

Напомним, что санитарная обработка мест общего пользования жилых домов во всех населенных пунктах региона должна проходить ежедневно. Управляющим компаниям, ненадлежащим образом выполняющим свои обязанности, грозит штраф. Горячая линия Комитета госжилнадзора Ленинградской области — (812) 539-51-73.

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За последние сутки в Ленобласти зафиксировали 39 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. При этом в России подтверждены 5849 случаев новой коронавирусной инфекции в 82 регионах, из них 2697 (46,1%) не имели клинических проявлений болезни. Общее число заболевших — 68 622 человек во всех регионах страны.

По информации на 24 апреля, число заразившихся коронавирусной инфекцией по всему миру превысило 2,7 млн человек. Количество смертельных исходов достигло 190 тысяч случаев. Выздоровевшими считаются свыше 744 тысяч человек из общего числа заразившихся.