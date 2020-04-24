Парикмахерские в 18 населенных пунктах Ленобласти останутся закрытыми. Остальные откроют

В Ленинградской области в ближайшее время возобновят свою работу парикмахерские, но при условии, что в населенном пункте, где они расположены, зафиксировано не более 5 зараженных коронавирусом.
Соответствующее постановление подписал губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. Иными словами, в следующих населенных пунктах парикмахерские будут закрыты:
- Пикалево;
- Мурино;
- Всеволожск;
- Кудрово;
- Сертолово;
- Выборг;
- Гатчина;
- Тосно;
- Янино-1;
- Новое Девяткино;
- Щеглово;
- пос. им. Морозова;
- д. Старая;
- Новосергиевка;
- Бугры;
- Гончарово;
- Первомайское;
- Рощино;
В остальных населенных пунктах Ленобласти парикмахерские будут открыты, однако местные жители смогут воспользоваться только услугами по стрижке. Остальные услуги в сфере красоты останутся недоступны до конца пандемии.
Ранее Роспотребнадзор дал рекомендации салонам красоты по работе в период пандемии коронавируса. Так, ведомство советует перед открытием салона красоты или парикмахерской проводить генеральную уборку помещений с применением дезинфицирующих средств.