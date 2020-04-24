Парикмахерские в 18 населенных пунктах Ленобласти останутся закрытыми. Остальные откроют

В Ленинградской области в ближайшее время возобновят свою работу парикмахерские, но при условии, что в населенном пункте, где они расположены, зафиксировано не более 5 зараженных коронавирусом.

Соответствующее постановление подписал губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. Иными словами, в следующих населенных пунктах парикмахерские будут закрыты:

Пикалево;

Мурино;

Всеволожск;

Кудрово;

Сертолово;

Выборг;

Гатчина;

Тосно;

Янино-1;

Новое Девяткино;

Щеглово;

пос. им. Морозова;

д. Старая;

Новосергиевка;

Бугры;

Гончарово;

Первомайское;

Рощино;

В остальных населенных пунктах Ленобласти парикмахерские будут открыты, однако местные жители смогут воспользоваться только услугами по стрижке. Остальные услуги в сфере красоты останутся недоступны до конца пандемии.

Ранее Роспотребнадзор дал рекомендации салонам красоты по работе в период пандемии коронавируса. Так, ведомство советует перед открытием салона красоты или парикмахерской проводить генеральную уборку помещений с применением дезинфицирующих средств.