Парикмахерские в 18 населенных пунктах Ленобласти останутся закрытыми. Остальные откроют

Автор: Илья Серов
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В Ленинградской области в ближайшее время возобновят свою работу парикмахерские, но при условии, что в населенном пункте, где они расположены, зафиксировано не более 5 зараженных коронавирусом.

Соответствующее постановление подписал губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. Иными словами, в следующих населенных пунктах парикмахерские будут закрыты:

  • Пикалево;
  • Мурино;
  • Всеволожск;
  • Кудрово;
  • Сертолово;
  • Выборг;
  • Гатчина;
  • Тосно;
  • Янино-1;
  • Новое Девяткино;
  • Щеглово;
  • пос. им. Морозова;
  • д. Старая;
  • Новосергиевка;
  • Бугры;
  • Гончарово;
  • Первомайское;
  • Рощино;

В остальных населенных пунктах Ленобласти парикмахерские будут открыты, однако местные жители смогут воспользоваться только услугами по стрижке. Остальные услуги в сфере красоты останутся недоступны до конца пандемии.

Ранее Роспотребнадзор дал рекомендации салонам красоты по работе в период пандемии коронавируса. Так, ведомство советует перед открытием салона красоты или парикмахерской проводить генеральную уборку помещений с применением дезинфицирующих средств.