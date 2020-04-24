На пожаре в Новой Ладоге погиб человек, еще 16 – эвакуированы

Пожар охватил 22 квадратных метра квартиры на втором этаже пятиэтажного дома, расположенного на проспекте Карла Маркса в Новой Ладоге Волховского района Ленобласти.

Сообщение о возгорании поступило на пульт пожарно-спасательной службы 24 апреля в 15:40. На место прибыли девять пожарных и две спецмашины. Пожар был потушен в 16:45.

Из горящего здания с применением кислородных масок вывели 16 человек. В помещении нашли сильно обгоревшие останки. Личность погибшего и обстоятельства произошедшего устанавливаются.