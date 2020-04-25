Россияне готовятся к майским праздникам и скупают дачный инвентарь

В этому году россияне активно готовятся к дачному сезону — это связано с теплой погодой и желанием еще сильнее сократить количество контактов с внешним миром.

Как сообщает РБК со ссылкой на пресс-службы интернет-магазинов Ozon и Wildberries, из-за режима самоизоляции продажи дачного инвентаря в интернете стремительно выросли. Так, с 1 по 22 апреля на Ozon продажи садовых инструментов выросли на 85 процентов год к году, газона и удобрений — на 150 процентов, а техники для сада — на 155 процентов год к году.

Кроме того, высоким спросом пользуются мангалы и садовая мебель, их еженедельные продажи в среднем в два раза выше показателей за аналогичный период прошлого года.

По данным Wildberries, за первые три недели апреля продажи садовой техники выросли в 13 раз, садового инвентаря в четыре раза, продажи удобрений увеличились в 13 раз, средств защиты от грызунов — в восемь раз по сравнению с тем же периодом 2019 года. Спрос на бензопилы вырос в 24 раза и на газонокосилки в 43 раза. Продажи семян, по данным интернет-магазина, взлетели в 100 раз, а спрос на наборы для выращивания растений в 6 раз.