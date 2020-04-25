Сотрудники администрации Волхова приняли участие в субботнике

Сегодня, 25 апреля, в Волхове проходит субботник с участием сотрудников районной администрации. В связи с коронавирусом участники разбились на группы по 10 человек.

В первую очередь, они посетили парк 40-летия ВЛКСМ, где в уборке примет участие глава местной администрации Алексей Брицун и сотрудники районных комитетов. Параллельно мероприятия будут проходить в сквере имени Почивалова, на территориях нескольких школ и в микрорайоне Плеханово.

«Я считаю, что сотрудников много. Единственное, мы договорились, что все равно будем соблюдать «социальное» расстояние — как минимум, полтора метра. Поэтому каждый выбирает свой участок и работаем небольшими группами. Я сейчас проехал парк Ильинка, посмотрел, как восстанавливаются наши качели-лодочки — там ребята уже работают. Посмотрел, как начали ремонтировать Волховский проспект», — поделился Алексей Брицун.

Он добавил, что подобные мероприятия по благоустройству будут проходить каждую субботу. Для всех задействованных сотрудников администрации этот день считается выходным, поэтому участие является добровольным.

Субботник в Волхове уже проходил 18 апреля, тогда также участвовали первые лица района и местные жители. При этом все участники были обеспечены средствами индивидуальной защиты.