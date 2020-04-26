Реальные доходы россиян сократились — Росстат

По отношению к первому кварталу 2019 года реальные располагаемые доходы россиян за январь-март 2020 года сократились на 0,2%. Об этом сообщает Росстат.

Примечательно, что индекс потребительских цен показал в первом квартале рост на 2,4%, в том числе на продовольственные товары — на 2%. Непродовольственные товары тем временем подорожали на 2,5%. Потребительские цены на услуги выросли на 2,9%.