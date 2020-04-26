Реальные доходы россиян сократились — Росстат

По отношению к первому кварталу 2019 года реальные располагаемые доходы россиян за январь-март 2020 года сократились на 0,2%. Об этом сообщает Росстат.
Примечательно, что индекс потребительских цен показал в первом квартале рост на 2,4%, в том числе на продовольственные товары — на 2%. Непродовольственные товары тем временем подорожали на 2,5%. Потребительские цены на услуги выросли на 2,9%.
Среднедушевые доходы населения за указанный период составили 31,2 тыс. рублей, увеличившись на 3,3% по отношению к соответствующему кварталу прошлого года.
Ранее производители просили запретить скидки на продукты в России. Авторы обращения считают, что благодаря такой мере удастся поддержать доходность поставщиков, которая находится под угрозой