Эксперт рассказала, как получить большой урожай вкусной и сочной клубники с помощью простого средства.

Начало периода цветения клубники — ключевой этап, когда правильная подкормка способна кардинально повлиять на размер, вкус и количество будущих ягод.

По словам эксперта Ирины Кузнецовой, обработка кустов раствором борной кислоты позволяет добиться впечатляющих результатов. Ягоды становятся более крупными, мясистыми и ароматными.

Как пояснила эксперт в беседе с порталом «Доктор Питер», бор, являясь жизненно важным микроэлементом, не только стимулирует рост растений и увеличивает количество завязей, но и служит защитой от серой гнили.

Для приготовления эффективного раствора необходимо растворить 2 грамма борной кислоты в стакане горячей воды, после чего довести объем до 10 литров теплой водой. Процедуру рекомендуется проводить путем опрыскивания листьев ранним утром, поздним вечером или в пасмурную погоду, чтобы избежать солнечных ожогов.

Важно помнить, что подкормку проводят не более одного-двух раз за сезон — перед началом или в период массового цветения. Эксперт подчеркивают, что это крайне важно, так как избыток бора может негативно сказаться на почве. Кроме того, обработка созревающих или спелых ягод запрещена из-за токсичности вещества. В случае попадания раствора на урожай, следует выждать 4–5 дней и тщательно промыть ягоды проточной водой перед употреблением.