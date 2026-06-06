weather 12.6°
$ 73.47
85.56

Главная / Новости / Какое копеечное средство из аптечки поможет вырастить идеальную клубнику

Новости Социум

Какое копеечное средство из аптечки поможет вырастить идеальную клубнику

Эксперт рассказала, как получить большой урожай вкусной и сочной клубники с помощью простого средства. 

Начало периода цветения клубники — ключевой этап, когда правильная подкормка способна кардинально повлиять на размер, вкус и количество будущих ягод.
По словам эксперта Ирины Кузнецовой, обработка кустов раствором борной кислоты позволяет добиться впечатляющих результатов. Ягоды становятся более крупными, мясистыми и ароматными.

Как пояснила эксперт в беседе с порталом «Доктор Питер», бор, являясь жизненно важным микроэлементом, не только стимулирует рост растений и увеличивает количество завязей, но и служит защитой от серой гнили.

Для приготовления эффективного раствора необходимо растворить 2 грамма борной кислоты в стакане горячей воды, после чего довести объем до 10 литров теплой водой. Процедуру рекомендуется проводить путем опрыскивания листьев ранним утром, поздним вечером или в пасмурную погоду, чтобы избежать солнечных ожогов.

Важно помнить, что подкормку проводят не более одного-двух раз за сезон — перед началом или в период массового цветения. Эксперт подчеркивают, что это крайне важно, так как избыток бора может негативно сказаться на почве. Кроме того, обработка созревающих или спелых ягод запрещена из-за токсичности вещества. В случае попадания раствора на урожай, следует выждать 4–5 дней и тщательно промыть ягоды проточной водой перед употреблением.

Вам будет интересно
Министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут отметила успехи Ленобласти в развитии АПК
В ходе рабочей поездки по 47 региону Оксана Лут посетила ведущие предприятия региона в сферах молочного животноводства, аквакультуры и тепличного овощ...
05.06.2026
244

Теги

советы дачникам клубника
Новости Социум

В поселке Коммунары завершили газификацию 12 многоквартирных домов

Почти 300 квартир получили доступ к «голубому топливу».

Специалисты АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» обеспечили подачу сетевого газа в 286 квартир в Коммунарах.

Так, 12 многоквартирных домов в поселке впервые получили доступ к сетевому природному газу. Для реализации проекта было проложено 3,4 км новых газораспределительных сетей. Теперь жители 286 квартир смогут использовать «голубое топливо».

Генеральный директор компании Вячеслав Бузин подчеркнул, что перевод многоквартирного жилого фонда на природный газ является приоритетным направлением работы предприятия.

Ранее построенный межпоселковый газопровод уже создал техническую возможность для подключения 973 домов и квартир в пяти близлежащих деревнях в рамках региональной программы газификации на 2026–2030 годы.

Вам будет интересно
Леноблводоканал до конца года откроет шесть модульных станций очистки сточных вод
Во Всемирный день окружающей среды «Леноблводоканал» отчитался о строительстве новых модульных станций очистки сточных вод в Ленобласти. Фото: ГУП Ле...
05.06.2026
261

Теги

газификация Коммунары

Популярное

Пассажир русским матом посадил самолет в США
Пассажир русским матом посадил самолет в США

12:01 01.06.2026

Несколько человек пострадали при атаке БПЛА в Петербурге
Несколько человек пострадали при атаке БПЛА в Петербурге

08:17 03.06.2026

В Ленобласти четыре частных дома получили повреждения при атаке БПЛА
В Ленобласти четыре частных дома получили повреждения при атаке БПЛА

08:39 03.06.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться