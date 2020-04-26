Жительница Гатчины после застолья зарезала бывшего мужа

Вчера вечером, 25 апреля, в полицию поступило сообщение об убийстве на Крупской улице в Гатчине. В квартире с многочисленными ранами груди был обнаружено тело 48-летнего мужчины.

Рядом была нетрезвая 48-летняя женщина. По предварительной информации, незадолго до происшествия она выпивала с бывшим мужем, в результате чего внезапно произошел конфликт. Женщина схватилась за нож и несколько раз ударила оппонента в грудь.

Возбуждено уголовное дело, подозреваемая задержана на двое суток. В ближайшее время ей предъявят обвинение, решается вопрос об избрании меры пресечения, сообщает пресс-служба Следкома Ленобласти.