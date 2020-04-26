Жители Ленобласти могут принять участие в конкурсе «Земля героев»

Жители Ленинградской области в возрасте от 14 до 30 лет могут принять участие в конкурсе «Земля героев». Заявки следует отправить до 16 мая.

Конкурс проводится с целью повышения туристической привлекательности городов воинской славы — Луга, Тихвина, Выборга и Гатчины. Сейчас сформировано 29 команд, финал состоится 14 июня на базе Центра «Молодежный», выйдут лишь 10 из них.

С подробной информацией о конкурсе можно познакомиться на официальной странице проекта в социальной сети ВКонтакте. После регистрации координаторы конкурса должны связаться с участником и прислать техническое задание.