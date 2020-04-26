В Ленобласти на военных памятниках и мемориалах проводят уборку и реставрацию

В Ленинградской области ведется весенняя уборка на территории памятных мест. Работы с соблюдением всех правил безопасности проводят волонтеры, музейные работники, коммунальные службы и специализированные организации.

Как ранее писал ivbg.ru, на Синявинских высотах уже прошли такие работы: помыли памятники, почистили и обновили красочный слой на постаментах и скамейках, привели в порядок братские могилы, провели обрезку деревьев на аллее и побелили стволы.

Аналогичные работы уже проведены на Ивановском пятачке, Невском пороге, памятнике «Прорыв», памятнике уничтоженной деревне Арбузово и на ряде других мемориалах.

Сотрудники музея-заповедника «Прорыв блокады Ленинграда» вместе с волонтерами Победы привели в порядок мемориал «Невский пятачок» — отмыли и очистили памятные плиты на 32 братских могилах, а также восстановили на них текст с именами героев. А на территории самого музея-заповедника был завершен косметический ремонт четырех танков.

Ранее ivbg.ru писал, что сотрудники администрации Волхова приняли участие в субботнике. В связи с коронавирусом участники разбились на группы по 10 человек. Для всех задействованных сотрудников администрации этот день считался выходным, поэтому участие являлось добровольным.